Reggina, nuovo sogno “azzurro” per Cortinovis

Non è un titolare fisso della Reggina, ma non è sfuggito a nessuno che Alessandro Cortinovis in B stia mantenendo e bene le promesse. Colui il quale faceva la differenza nel campionato under 21 con la maglia dell’Atalanta, oggi mostra capacità di adattamento esemplari nel suo primo campionato giocato a confronto con i “grandi”.

Aglietti lo aspetta e confida in una crescita che possa farsi esponenziale. Dopo i primi buoni segnali è arrivato il primo premio: la convocazione in Nazionale Under 21, a prosecuzione di una trafila che ha visto Cortinovis protagonista in tutte le selezioni azzurre nazionali. Nell’Under 20, ad esempio, è il capitano.

Martedì alle 17.30, in amichevole contro la Romania a Frosinone, potrebbe esserci l’occasione per vederlo esordire in quello che è l’ultimo step prima di arrivare alla Nazionale vera. Il match sarà trasmesso in diretta su Rai2.