Reggina, Montalto: “Taibi mi ha fatto capire importanza del derby, Denis e Menez campioni veri”.

“Solo un lieve affaticamento, ho fatto i controlli ma non è niente di grave. Le ferite si rimargineranno”.

È lo stesso Adriano Montalto a raccontare in un’intervista a GianlucaDiMarzio.com il fatto che la sua uscita anticipata in occasione del derby contro il Cosenza non è stata l’anticamera di un problema fisico di grave entità.

È stato lui a decidere il derby di Cosenza. Classica esultanza con il gesto del “tagliagole” e a fine gara un lungo abbraccio con Massimo Taibi. Quest’anno le cose sembrano essere partite nel modo giusto. “L ’anno scorso – ha ricordato l’attaccante – abbiamo cominciato male, quest’anno siamo nelle zone alte della classifica e la gente ci crede: il direttore prima della partita mi ha fatto capire l’importanza della sfida e a fine partite la soddisfazione è sfociata in un lungo abbraccio”.

Poi un passaggio dedicato agli uomini copertina della Reggina Denis e Menez “Sono dei veri campioni e vanno ammirati. In allenamento vanno a mille e fanno ancora cose pazzesche per la loro età”.