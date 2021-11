Reggina, Liotti ancora titolare: “Sono pronto e felicissimo di giocare a Reggio. Rinnovo? Nessun problema”

Non ci sarà Gianluca Di Chiara nella Reggina che domenica affronterà la Cremonese. Per Daniele Liotti si riaprono le porte della formazione titolare, sebbene sia già stato così a Cosenza dove ha giocato da esterno alto.

L’occasione è proficua per guadagnarsi più spazio. “Sono felicissimo – ha chiarito il calciatore – di essere a Reggio e di fare parte di questo club. Il mio compito è quello di lavorare bene e farmi trovare pronto quando il mister mi chiamerà in causa. Sì, domenica dovrebbe essere la prima gara dall’inizio al Granillo, ma non cambierà nulla sotto l’aspetto dell’impegno”.

Sul momento della squadra: “Non bisogna rammaricarsi per qualche punto perso in casa, perché se ricordiamo dove eravamo posizionati un anno fa, sono più contento ora”.

Poi spazio alla questione rinnovo: ” “Ne stiamo discutendo con il direttore Taibi, ma non ci dovrebbero essere problemi”.