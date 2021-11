Reggina-Cremonese, Pecchia: “Il campo non ci ha aiutato, nella ripresa solo una mischia per loro”

A fine gara Fabio Pecchia ha commentato il successo dei suoi al Granillo.

“Il campo – ha spiegato – non ci permetteva di velocizzare le giocate, però la squadra deve prendere le cose buone da questa partita Soprattutto sotto la Curva Sud poteva succedere di tutto, sia in un senso che in un altro. Il rigore fallito ci ha fatto piombare nella gare, dopo il 2-1 non abbiamo arretrato e abbiamo creato il presupposto per fare il 3-1. A parte una mischia con il tiro di Cortinovis, non abbiamo subito nulla. Questo deve darci la giusta carica e il giusto entusiasmo perché nella prima parte mi è piaciuta a tratti”.