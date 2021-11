Reggina, Cortinovis chiamato in Under 21: è la prima volta

Le prestazioni di Alessandro Cortinovis non hanno lasciato indifferente chi si occupa di talenti a livello nazionale. Il giovane calciatore della Reggina è stato chiamato per la prima volta dalla Nazionale Under 21,venendo promosso dall’Under 20 di cui è titolare fisso.

Il giocatore si dovrà aggregare alla squadra di Nicolato a partire da sabato mattina. Martedì prendera così parte all’amichevole con la Romania, andando a far parte di una rosa che comprende già il portiere Turati.