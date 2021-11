Reggina-Cittadella, probabili formazioni e dove vederla

Ore 15. Reggina-Cittadella scendono in campo per l’undicesimo turno del campionato di Serie B. La pioggia ha battuto incessantemente per diverse ore su Reggio Calabria, ma i fenomeni dovrebbero esaurirsi prima del fischio d’inizio, sebbene il terreno potrebbe essere molto pesante.

Reggina-Cittadella, dove vederla

Reggina-Cittadella sarà trasmessa su tre piattaforme. Quella di Dazn, quella di Sky (sia via satellite che tramite Skygo che tramite il servizio Now Tv) e da Helbiz.

Reggina-Cittadella, probabili formazioni

Reggina (4-4-2): Turati; Loiacono, Cionek,Stavropoulos, Di Chiara; Rivas, Hetemaj, Cortinovis, Bellomo; Menez, Galabinov. All.Aglietti

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Perticone, Adorni, Benedetti; Vita, Pavan, Branca; Antonucci; Baldini, Okwonkwo. All:GoriniO