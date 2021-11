La Reggina a gennaio si rafforzerà, Taibi: “Lavoreremo per essere più competitivi”

Massimo Taibi, oltre a confermare l’interesse del Cosenza per Vasco Regini, la cui posizione sarà comunque determinata a gennaio, ha annunciato che la Reggina a gennaio si rafforzerà

“I risultati – ha detto in relazione al momento a Il Quotidiano del Sud – parlano chiaro sono soddisfatto su tutto. Certamente la squadra può richiedere dei correttivi e a gennaio non ci tireremo indietro. La Reggina ha tanti pregi e in estate non abbiamo lavorato con un budget esagerato: la coperta è corta e bisogna dosare le forze. Manca ancora qualcosa per completare l’opera, ma non posso dire nulla. Lavoreremo per essere più competitivi, opereremo però anche in uscita. Il Cosenza vuole Regini”.