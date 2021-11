Ex Reggina, Stuani diventa “leggenda”.

Su Christian Stuani si è sprecata l’ironia dopo che arrivò a Reggio con grandi credenziali, salvo poi segnare un solo gol in Serie A. La sua carriera oggi è la testimonianza di qualità ne avesse, anche se non come diceva qualcuno al punto da essere superiore al connazionale e coetaneo Cavani. A trentaquattro anni il calciatore uruguaiano continua a segnare e lo fa nella seconda divisione spagnola, con una maglia di cui ha sposato la causa: quella del Girona.

Il quotidiano spagnolo”Diario De Girona” lo ha definito “leggenda”. Giovedì ha segnato un’altra tripletta contro l’Alcorcon, maglia con la quale potrebbe addirittura aspirare a raggiungere i 100 gol. Con i catalani ha segnato già tre triplette, la prima fu addirittura quattordici anni fa con la maglia del Danubio da cui la Reggina lo prese.

Nel frattempo i gol in carriera tra le massime e le seconde divisioni di Uruguay, Spagna e Inghilterra sono diventati 199. 199+1, quello realizzato con la maglia della Reggina su rigore contro il Siena in una partita che sarebbe valsa a poco.