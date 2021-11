Campagnacci: “Benevento-Reggina? Non saprei per chi fare il tifo”

81 presenze con la Reggina, 81 con il Benevento. Una singolare coincidenza per Alessio Campagnacci che, tra il 2010 ed il 2017, ha indossato proprio le maglie amaranto e giallorosse.

Due avventure importanti di cui ha parlato in un’intervista a Il Roma, di cui uno stralcio è stato pubblicato da Ottopagine,

“Benevento – ha detto il doppio ex – per me è stato un passaggio importante della mia carriera. L’unico rimpianto è quello di non essere rimasto tutto il primo anno della serie B. La decisione non è stata mia, ma della società. Ovviamente non porto rancore per una realtà che mi ha dato tanto. La Reggina allo stesso modo mi ha fatto crescere. Per me questa è la partita del cuore: è una sensazione che non so descrivere. Non saprei per chi fare il tifo”.

Poi un giudizio sulla Reggina: “E’ costruita con giocatori esperti. Sarà importante l’approccio perché ci sono elementi che possono cambiare la partita in qualsiasi situazione. Penso a Galabinov per esempio: per me è un animale. Importante anche il rientro di Di Chiara, così come la presenza di Hetemaj a centrocampo. Poi c’è da dire che tutte le squadre contro il Benevento cercano sempre di dare qualcosa in più. Lo notai sin da subito sulla mia pelle. Ci sarà molto equilibrio, la partita potrà essere decisa da una giocata del singolo. Vedo la Strega leggermente favorita, spero che ci sarà spettacolo e che i tifosi potranno divertirsi.