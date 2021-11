Basket – Dierre Reggio Calabria sconfitta sul campo della capolista

La capolista Basket School Messina vince e conferma la leadership nel girone bianco della C Gold Memorial Haitem Fathallah.

La Dierre Basketball Reggio Calabria non riesce a strabiliare, così come accadde nel derby contro Catanzaro di sette giorni fa e dopo un avvio importante e significativo si scioglie sotto i colpi della capolista.

L’inizio,infatti, sorride ai bianco-blu in grado di giocare ad armi pari contro i quotati peloritani.Il 17 a 16 per Laganà e soci, è però illusorio.

Messina prende in mano la gara già dal termine del primo periodo.

Scerbinskis è scatenato e non contenibile per la retroguardia reggina.

Pandolfi firma il break decisivo con 10 punti in pochissimi minuti.

A fare la differenza sotto canestro sarà un Tartamella in grande spolvero.

Da salvare in casa Dierre la gara di Giovanni Scialabba.

Un passaggio a vuoto per i bianco-blu che chiuderanno sotto di diciannove nel secondo periodo per poi cedere la posta in palio con il risultato finale di 86 a 69.