Bandecchi a sorpresa: “Dopo la Ternana tifo per la Reggina, simpatia nata due anni fa”

Il presidente della Ternana Stefano Bandecchi, con un post su Instagram, ha rivolto un pensiero ad Adriano Montalto e alla Reggina per il derby vinto a Cosenza.

Qualche anno fa l’attaccante trapanese regalò la vittoria ai rossoverdi in un derby di Perugia, mentre il club amaranto pare essere entrato nel cuore dell’imprenditore.

“Volevo – ha dichiarato – fare i complimenti a Montalto per la partita che ha fatto e volevo anche fare i complimenti alla Reggina. Forse non lo sapete, ma la Reggina è la squadra che tifo dopo la Ternana. È una simpatia che è nata due anni fa per questa squadra. Mi paice pensare a questa squadra, mi piace vedere come gioca e trvo sia una squadra ben concepita con ragazzi in gamba . Forza Reggina. Mi fa piacere che sia ai vertici della classifica, questo non vuol dire che ci risparmieremo quando giocheremo contro la Reggina”.

