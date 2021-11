Asccoli, Sottil: “Testa alla Reggina, andremo lì in assetto da guerra”

Subito in campo la Reggina. Martedì al Granillo si gioca contro l’Ascoli e l’obiettivo è ovviamente riscattare il pesante ko subito contro il Benevento.

Non sarà facile, perché i marchigiani sono ostici ed hanno un tecnico che ha una tradizione favorevole contro gli amaranto.

I bianconeri sono reduci dal pareggio contro il Monza- “E’ stata – si legge nelle dichiarazioni di Sottil riportate da Tuttomercatoweb – una delle nostre migliori partite, per continuità, ritmo, qualità fisica e tecnica. Si può dire, siamo stati un po’ sfortunati, ma la strada giusta è questa, quindi avanti. E ora testa alla Reggina, andremo li in assetto da guerra perché non c’è tempo di alzare la testa, troveremo una squadra agguerrita ad attenderci. S