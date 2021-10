Taekwondo – Podio ai campionati italiani juniores per la reggina Valeria Cutrupi

Nei giorni di sabato 23 e domenica 24, dopo quasi due anni di stop a causa della pandemia, presso il palasport di Giugliano (NA), si sono svolti i Campionati Italiani cinture nere juniores 2021.

Ha preso parte alla competizione nazionale di Taekwondo, arte marziale e sport olimpico, alla ribalta grazie alla conquista della medaglia d’oro durante le ultime Olimpiadi di Tokyo 2020, la “A.S.D. Taekwondo 2018 Reggio Calabria” con l’atleta Valeria Cutrupi nella categoria over 52 Kg.

La cronaca degli incontri non lascia dubbi sulla crescita tecnica e la maturità emotiva della giovane reggina, al suo primo anno nella categoria juniores. Valeria vince i sedicesimi con l’atleta della Basilicata col punteggio di 28 a 5 e approda così agli ottavi contro l’aggressiva atleta campana. Anche quest’incontro vede l’atleta della “A.S.D. Taekwondo 2018 Reggio Calabria” vittoriosa col punteggio di 18 a 13, che le apre le porte ai quarti di finale in un “derby” contro la forte atleta catanzarese. Le due contendenti danno spettacolo, disputano un incontro tiratissimo che nei primi due round, la nostra atleta in svantaggio; è nel terzo ed ultimo round, che la l’atleta reggina conquistando l’incontro con il punteggio di 36 a 32, conquistando la semifinale.

La semifinale purtroppo non ha avuto l’epilogo sperato, Valeria Cutrupi, è costretta ad arrendersi alla più esperta atleta piemontese.

Valeria, comunque, conquista un meritato terzo posto che la colloca tra le tre atleti più forti in Italia della sua categoria.

In ultimo, un ringraziamento allo staff Salvatore Chiovaro e Abdelaziz Lahbiri.