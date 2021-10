Reggina-Parma, come giocherà Aglietti? Menez candidato ad una maglia da titolare

Alfredo Aglietti cerca conferme contro il Parma. Lo farà mantenendo i suoi principi di gioco e buona parte della squadra che ha giocato con costanza nelle prime gare di questa stagione.

Non ci sarà lo squalificato Micai, dunque in porta toccherà ancora a Turati. A destra, invece, potrebbe restare Giuseppe Loiacono in difesa con Di Chiara dalla parte opposta. Accanto a Cionek e con l’infortunio di Regini pochi dubbi sull’impiego di Stavropoulos.

Hetemaj dovrebbe riprendersi il posto accanto a Crisetig sulla linea mediana. Rivas agirà sulla corsia di sinistra, mentre a destra dovrebbe agire Ricci.

In attacco è Menez il favorito per giocare accanto a Galabinov. Quello tra Bellomo e il francese è il vero ballottaggio (con il barese eventualmente invertibile con Rivas nello schieramento), ma in ogni caso il turno infrasettimanale e gli impegni ravvicinati garantiranno impiego per tutti nella prossima settimana.