Reggina-Cittadella: manca Crisetig, Aglietti anticipa la soluzione a sorpresa

Lunedì, giorno di Ognissanti, la Reggina alle ore 15 andrà in campo contro il Cittadella senza Lorenzo Crisetig. Si tratta di un problema non da poco, se si considera che il centrocampista è probabilmente l’unico vero regista in campo.

Si pensava potesse toccare alla coppia composta da Hetemaj e Bianchi sulla linea mediana, ma è stato lo stesso Aglietti ad anticipare che si viaggia verso una soluzione che potrebbe essere diversa da quella attesa sulla base di quelle che sono le sue idee tattiche sulla coppia di centrocampisti.

“Nella mia testa – ha spiegato il tecnico – uno deve essere più quantitativo e uno qualitativo. Crisetig ne ha più degli altri, per questo aveva giocato sempre”.

“Abbiamo altri giocatori – ha proseguito – che hanno qualità e che hanno fatto poco quel ruolo. Potrebbe essere Bellomo in una posizione diversa, potrebbe essere Cortinovis in una posizione che può fare. Lì in mezzo c’è bisogno di quantità e qualità”.