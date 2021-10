Perugia-Reggina, le probabili formazioni

Ore 20.30. La Reggina dopo diciotto anni torna a giocare allo stadio Renato Curi. Non si incontravano da tempo umbri e amaranto che, a lungo, a cavallo tra gli anni ’90 e ‘2000 si erano sfidati soprattutto in Serie A.

Non sarà, però, una rimpatriata, dato che sono cambiati quasi tutti i protagonisti e soprattutto ci sono in palio punti pesanti.

Da un lato il 3-4-1-2 biancorosso di Salvini, dall’altra il 4-4-2 di Alfredo Aglietti. Filosofie di gioco diverse, ma obiettivi comuni: fare risultato pieno.

Le probabili formazioni:

PERUGIA (3-4-1-2): Chichizola; Rosi, Angella, Dell’Orco; Falzerano, Vanbaleghen, Segre, Lisi; Kouan, De Luca, Matos. All.Alvini

REGGINA (4-4-2): Turati; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci, Bianchi, Crisetig, Bellomo; Galabinov, Rivas. Allenatore: Aglietti.