“Il Perugia mi è piaciuto, ma abbiamo finito 0-2 il primo tempo. Non abbiamo concretizzato, la Reggina è stata più cinica”.

Lo ha detto alla fine di Perugia-Reggina il tecnico degli umbri Alvini. “La Reggina – ha aggiunto – è un’ottima squadra lo sapeva. L’ha dimostrato anche stasera. Non ho visto però un Perugia inferiore sotto il profilo del gioco e delle idee. Per me il Perugia ce la siamo giocata alla pari. La Reggina è la squadra più esperta che si conosce e giocano da tempo insieme”.