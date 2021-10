La Reggina vola, la prevendita per il Cittadella (per ora) meno: i numeri

Tre vittorie consecutive, secondo posto in classifica e due punti di distanza dalla vetta. All’orizzonte un importante scontro contro il Cittadella e le premesse sembrano essere tali da giustificare un grande afflusso allo stadio Oreste Granillo.

Al momento, però, non ci sono risposte che lasciano presagire grandi numeri. Attenzione, però, perché si gioca lunedì 1 novembre alle ore 15, c’è ancora molto tempo per vedere i dati salire e soprattutto è probabile che si attenda di capire quello che sarà il clima in vista di una giornata che sarà festiva, ma dove le intemperie potrebbero scoraggiare chi vuole recarsi allo stadio.

Lunedì 1 le cose dovrebbero migliorare e, a quel punto, il richiamo dello stadio potrebbe farsi assai forte, facendo lievitare il numero delle presenze.

Sono due, al momento, le possibilità per sostenere la Reggina dagli spalti del Granillo. Una è sottoscrivere l’abbonamento per cinque partite che consente anche di risparmiare sulla singola gara, l’altra è acquistare il tagliando per il solo match contro il Granata.

Quando, al momento, mancano tre giorni si hanno circa 1400 abbonamenti sottoscritti e 1500 biglietti tagliandi staccati per Reggina-Cittadella. Quota 3000 è perciò ad un passo, ma per dare l’idea della differenza del match con il Parma la sera del 21 ottobre erano già oltre 5000 i biglietti staccati.

Qui tutte le info su biglietti e abbonamenti, come e dove acquistarli e i prezzi fissati