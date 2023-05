Sudtirol-Reggina: dopo il settore ospiti esaurito, rinviata la vendita libera. Un problema per i tifosi amaranto

Dopo aver polverizzato in un quarto d’ora i 625 biglietti del settore ospiti di Sudtirol-Reggina, i sostenitori amaranto speravano di poter acquistare i biglietti negli altri settori. Una possibilità che sarebbe nata dalle ore 14 di mercoledì 24 maggio. Questo perché, in base al comunicato diffuso dalla società altoatesina, sarebbbero scadute tutte le prelazioni riservate ad abbonati prima e poi a utenti registrati sul portale del club.

Andando, però, ad accedere sul sito dedicato all’acqusito si scopre che questo “blocco” (problematico per i tifosi amaranto soprattuto) è stato prorogato fino a domani 25 maggio (il giorno prima della partita). Chi, perciò, volesse acquistare il biglietto e non fosse registrato non può farlo.

Alcuni sostenitori amaranto, già iscritti, hanno già provveduto ad acquistare dei biglietti in zone dello stadio che non siano il settore ospiti. Per tutti gli altir ci sarà da attendere.