Di seguito il comunicato dell’organizzazione:

Domenica 26 marzo 🕤 ore 21:30

🎶🎵Vi aspettiamo per l’emozionante concerto di BUNGARO che per la seconda volta si esibirà all’ LSS THEATER in un live tutto da scoprire ricco di sorprese e profonde emozioni.

🎵🎶 𝐏𝐫𝐞𝐧𝐨𝐭𝐚 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐢𝐥 𝐭𝐮𝐨 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐟𝐢𝐥𝐚! 👇👇👇

Clicca qui