Crotone – Convocato il Consiglio Comunale per il 3 novembre

Ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’art. 46 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone è convocato, previo parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, nonché in seduta pubblica, in presenza presso la Sala Consiliare, in 1^ convocazione per il 3 novembre 2021, alle ore 15:30 e, ove occorra, in 2^ convocazione per il 4 novembre 2021, alle ore 15:30 presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Interrogazione a risposta verbale della consigliera Passalacqua Antonella in ordine alle problematiche delle fognature di Via Acquabona e della programmazione degli interventi di riqualificazione della zona;

2) Relazione del Sindaco sul rilancio amministrativo dell’Ente (su richiesta del consigliere comunale Megna Antonio);

3) Modifiche del Regolamento consulta delle politiche sociali e qualità della vita;

4) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Scuteri Francesco. Sentenza n. 315/2021 – Ufficio del Giudice di Pace di Crotone;

5) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – concessione del diritto d’uso di frequenze per impianto ed esercizio ponte radio Polizia Municipale ad uso privato annualità pregresse;

6) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell art. 194, lett. e) del D.Lgs 267/2000. Spese per attività istituzionali del commissario ad acta dei servizi sociali nominato con D.G.R. 375/2020 e D.P.G.R. n. 134/2020;

7) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194, lett. e) del D.lgs. 267/2000. Gestione degli asili nido comunali. Spesa sostenuta dalla Ditta Eurotrend Scarl di Cerrione (BI), aggiudicataria del servizio, per aver garantito l’educatore aggiuntivo obbligatorio per assicurare un rapporto di educatore/bambino di 1:1, necessario per la frequenza di un bambino disabile presso l’Asilo Nido comunale Sgrizzi durante l’anno scolastico 2018/2019;

8) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194, lett. a) del D.Lgs 267/2000. Ricorso promosso da Giuseppina Lecce nel procedimento avente RGN 1891/2020 del Tribunale Civile di Crotone – Sez. Lavoro – definito con Sentenza n. 514 del 08.06.2021;

9) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Vertenza sig.ra Squillacioti Alba Rosa. Sentenza n. 667/2020 del Tribunale di Crotone;

Il Presidente del Consiglio Comunale

Ing. Giovanni Greco