(VIDEO) – 21 anni fa l’Italia al Granillo: Reggio Calabria impressiona tutti

Passerà alla storia come la partita del primo gol in Nazionale di un grande campione come Francesco Totti.

Ma anche e soprattutto per essere la prima volta dell’Italia al Granillo di Reggio Calabria, la seconda in Calabria dopo un Italia-Cipro giocato a Cosenza nel 1967.

E il 26 aprile del 2000 sullo Stretto non arrivò un avversario come tanti, ma il Portogallo di Figo e Rui Costa, che uscendo tra gli applausi del Granillo a fine gara si disse impressionato dall’atmosfera.

E siccome non tutto avviene per caso o forse si, a segno ci va anche un calabrese: il cosentino Mark Iutaliano

E già perchè quasi ventottomila anime resero incandescente il clima di quell’amichevole che anticipava gli Europei di Belgio e Olanda che il famoso golden-gol di Trezeguet tolse all’Italia in finale con la Francia.

Da allora l’Italia è tornata solo una volta al Granillo, nel 2003 con l’Azeirbagian.

Ed ecco il video che quasi impressiona persino Bruno Pizzul, telecronista del tempo