La rassegna “JazzAmore” porta per la prima volta in Calabria il talento di Matteo Mancuso. Matteo Mancuso, giovane chitarrista palermitano, la cui reputazione sta rapidamente crescendo a livello internazionale, si esibirà il 10 maggio al Mood Jazz Club di Rende. Molto apprezzato da colleghi come Steve Vai, Al Di Meola, Joe Bonamassa, sbarca a Rende per una data speciale in club con il suo trio abituale. Mancuso è ormai un fenomeno musicale con sfumature jazz e blues/rock che suona la chitarra elettrica come la classica, senza usare il plettro con una personale tecnica esecutiva che gli consente di esprimere un linguaggio musicale molto originale. Matteo padroneggia la chitarra attraverso differenti territori musicali con precisione e velocità, e promette così di infiammare il palco del club facente parte della rassegna diretta artisticamente da Marco Verteramo. Prima ancora di aver pubblicato il suo primo album (previsto per la prossima estate), i grandi guru della sei corde già lo indicano come il talento che sta aprendo la strada per il futuro dello strumento, parola di Stef Burns che i più conoscono come il chitarrista ultra-decennale di Vasco. Il trio con Stefano India e Giuseppe Bruno è attivo dal 2020 e permette a Mancuso di lavorare anche sulle sue composizioni originali. I ticket saranno disponibili in prevendita presso l’agenzia Inprimafila o al botteghino il giorno dell’evento.