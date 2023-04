Come migliorare il proprio inglese: 5 consigli per riuscirci

Come migliorare il proprio inglese: 5 consigli per riuscirci

Sono diverse le persone che sanno l’inglese ma vorrebbero migliorare la conoscenza di questa lingua per molteplici ragioni. C’è chi deve conseguire una certificazione specifica per motivi professionali o accademici, chi ha in programma di trasferirsi all’estero o di andare a lavorare in un altro Paese, ma anche chi semplicemente vuole perfezionare il proprio inglese per pura soddisfazione personale. In tutti i casi, di modi per riuscire in questo intento ce ne sono diversi: vediamo quali sono i più efficaci.

#1 Seguire un corso di inglese online

Sicuramente, il primo consiglio per migliorare il proprio livello di inglese è quello di iscriversi ad un corso online che è certamente più comodo e flessibile rispetto ad un corso tradizionale. Al giorno d’oggi se ne possono trovare diversi, alcuni dei quali davvero molto validi e meritano dunque di essere presi in considerazione. Chi ha già una conoscenza di base della lingua e vuole migliorarsi può iscriversi ad esempio ad un corso inglese online serio che offre una preparazione più avanzata per conseguire poi la certificazione First.

#2 Partecipare agli aperitivi in lingua

Per migliorare la propria pronuncia e comprensione della lingua inglese, gli aperitivi in lingua si rivelano un’ottima occasione. Ad organizzarli ormai sono sempre più bar e centri ed il loro funzionamento è piuttosto semplice. Nel corso di un aperitivo in lingua ci si trova tutti insieme a bere qualche drink e mangiare alcuni snack con un’unica fondamentale regola: per comunicare si può usare solo la lingua inglese. Un modo divertente ed alternativo per fare nuove amicizie e mettere alla prova la propria pronuncia e comprensione della lingua.

#3 Guardare film e serie TV in lingua originale

Per migliorare la propria comprensione dell’inglese ed ampliare nel contempo il vocabolario, può rivelarsi utilissimo guardare film e serie TV in lingua originale. Al giorno d’oggi le piattaforme più famose come Netflix offrono la possibilità di farlo, impostando anche eventualmente i sottotitoli il che è un ulteriore vantaggio. Vale dunque la pena approfittarne, per abituare l’orecchio ed arricchire il proprio vocabolario scoprendo ogni giorno qualche parola nuova.

#4 Leggere libri in inglese

Allo stesso modo, leggere riviste, quotidiani o libri in inglese è sicuramente utile per migliorare la propria conoscenza della lingua. In tal caso, più che abituare l’orecchio la lettura consente di perfezionare la grammatica ed il writing: abilità che sono comunque importanti, soprattutto se l’obiettivo è quello di ottenere una certificazione linguistica.

#5 Organizzare un viaggio all’estero

Un ultimo consiglio per chi desidera migliorare la propria conoscenza dell’inglese è quello di organizzare un viaggio all’estero, in Inghilterra o comunque in un Paese in cui si parli questa lingua. La cosa migliore da fare però sarebbe quella di partire con qualcuno che abbia gli stessi obiettivi o addirittura da soli, in modo da non essere tentati dal comunicare in Italiano. Organizzare un viaggio all’estero non sempre è possibile, ma certamente è d’aiuto per immergersi completamente in un contesto in cui si parla esclusivamente l’inglese e si è costretti a sforzarsi per capirlo.