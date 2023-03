Crotone: 5 case con le viste più belle  

Crotone è una bellissima città della Calabria, capoluogo dell’omonima provincia. Ha una storia antichissima, fu infatti fondata nell’VIII sec. a.C. dai coloni greci che provenivano dalla regione dell’Acaia (la regione storica più settentrionale del Peloponneso nell’antica Grecia); è stata uno dei centri di maggiore importanza della Magna Grecia. Qui si trasferì dalla Grecia anche il filosofo greco Pitagora.

Geograficamente si trova sul versante orientale della regione Calabria e si affaccia sul mar Ionio presso la foce del fiume Esaro; il territorio comunale ha un’estensione di poco superiore ai 180 km quadrati; conta circa 58.000 abitanti. Il clima della città è temperato e gli inverni sono solitamente piuttosto miti.

Turisticamente parlando, Crotone è una città particolarmente interessante; a coloro che amano il mare ricordiamo che nella provincia di Crotone vi sono alcune delle spiagge più belle di tutto il territorio calabrese (per esempio: Spiagge di Cirò, Costa dei Saraceni, Parco Marino Capo Rizzuto, Spiaggia Torretta di Crucoli e Spiaggia di Le Castella).

Oltre alle meraviglie relative al mare, Crotone è ricca anche di tesori artistici di primordine; fra questi si ricordano: il Castello di Carlo V (detto anche Castello di Crotone) situato nel punto più alto della città; da qui domina tutto il territorio circostante e un ampio tratto di mare; il duomo di Crotone (cattedrale di Santa Maria Assunta) il cui impianto originario risale al IX sec.; la chiesa dell’Immacolata, risalente al XVI sec. e caratterizzata dal fatto che al suo interno è presente uno dei pochi crocifissi in cui Gesù è rappresentato con gli occhi aperti; il Museo Archeologico Nazionale, uno dei musei più importanti della regione che contiene pezzi di inestimabile valore provenienti da tutta l’area della Magna Grecia.

Dove abitare a Crotone?

Crotone può essere una città interessante dove stabilirsi, sia per le bellezze del luogo sia perché il turismo è un settore che sta conoscendo una grande ripresa e interessanti potrebbero essere le prospettive di lavoro al riguardo.

Chi fosse interessato a trasferirsi in questa città, per motivi personali o professionali, può valutare diverse proposte; molte, infatti, sono le case in vendita a Crotone che si possono adattare alle esigenze più svariate.

Vista la bellezza del panorama crotonese, possiamo per esempio suggerire alcune delle case con le viste più belle come per esempio un trilocale di 102 metri quadrati con un ampio terrazzo vista mare situato in Viale Magna Grecia; sempre in Viale Magna Grecia è disponibile un bilocale di 53 metri quadrati con ampia veranda vista mare.

In via Antiche Masserie, a pochi minuti dal centro, è disponibile una villa bifamiliare di circa 285 metri quadrati immersa nel verde, con un giardino di circa 800 metri quadrati che circonda la villa su tre lati.

Nella magnifica cornice del centro storico di Crotone, in Vico Lopez, vicinissimo alla chiesa del Duomo, è disponibile un palazzo di oltre 330 metri quadrati.

Un’altra interessante proposta è poi una villa di circa 220 metri quadrati situata in un contesto residenziale particolarmente piacevole e tranquillo, in via Antonio de Curtis.