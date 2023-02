Villa San Giovanni: serata conviviale e momento di condivisione programmatica per Villa Futura

Di seguito il comunicato di Villa Futura:

Nella tarda serata di ieri, presso la sede di Villa Futura, si è tenuto un momento conviviale e di confronto di idee tra i tesserati, interessati e futuri soci.

L’occasione è stata voluta per condividere la programmazione delle attività e degli eventi che saranno organizzati sui temi che interessano la città.

Peraltro, nel nome della rete di legami che VILLA FUTURA intende creare con il territorio, sono state descritte le convenzioni, i rapporti di cooperazione e d’amicizia che l’associazione ha stipulato con le realtà villesi, tenendo conto che ulteriori sono in cantiere.

Si è dato vita ad una piaciovole e partecipata discussione su idee di progetto che possono essere d’aiuto alla città e che prenderanno forma anche con riunioni formative sui temi di interesse.

Nel corso della serata è emerso come occasioni costruttive di confronto diano ossigeno alla linfa di idee utili per la nostra città e di come VF abbia, sin da subito, dimostrato di essere inclusiva senza necessità di sottolineare appartenenze, ideologie o colori politici.

Il Direttivo di VF, infatti, ha ribadito di non essere interessato alle vecchie logiche della politica, perché vuole riuscire a fare quadrato attorno alle difficoltà utilizzando le diversità ideologiche come punti di forza e non di scontro.

Sul finire della serata il Presidente ed il Segretario di VF concludono esprimendo felicità nel vedere tanti coetanei, oggi, affacciarsi all’incontro anche solo per curiosità “segno che la scintilla è stata innescata e adesso sta a NOI, con il duro lavoro e con l’umiltà di sempre, alimentare questo piccolo fuoco”.

“L’obiettivo resta quello di coinvolgere sempre più giovani per accrescere il loro senso di appartenenza e il sentimento di politica per essere parte attiva della cosa pubblica come futuri uomini/donne di questa nostra VILLA FUTURA”!