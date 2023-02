Catanzaro – Esibizione della Vasco Rock Show Tribute Band al Teatro Comunale

di Vittorio Pio – Mancano pochi giorni per una grande serata di musica a Catanzaro: Venerdi 10 alle ore 21 presso il Teatro Comunale, la Vasco Rock Show Tribute Band, probabilmente fra le più autorevoli all’interno dei gruppi che omaggiano la musica del Blasco nazionale, terrà un concerto di cui saranno ospiti speciali anche Andrea Innesto (sax) e Claudio Golinelli (basso), colonne portanti della formazione ufficiale che accompagna Rossi da anni, con l’aggiunta del chitarrista Andrea Braido, che invece con Vasco ha scritto alcune delle pagine più belle sopratutto nella dimensione dal vivo: I fan del rocker di Zocca lo conoscono soprattutto perché è stata la sua la chitarra solista del doppio live “Fronte del palco”, che fotografò il tour del 1989, quello per il quale Vasco Rossi divenne il re degli stadi italiani. In tour, Andrea Braido è stato anche con Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Patty Pravo e Zucchero, tra gli altri, mentre negli anni – abbandonata la carriera da turnista – ha composto diversi dischi con il suo nome spaziando fra I suoi grandi miti ispiratori (Jimi Hendrix, John Mc Laughlin e Santana) e un proprio, ricercatissimo stile personale. Golinelli e Innesto sono dei visi ugualmente celebri per I fans di Vasco: il bassista è stato uno dei membri fondatori della mitica Steve Rogers Band, ovvero il primo grande gruppo al fianco di Vasco e anche Innesto è entrato stabilmente nel gruppo a partire dalla metà degli anni ’80. Di certo ancora una bella occasione per Massimiliano Iannino, il carismatico frontman del gruppo che ribadisce “Sarà quasi come assistere ad un concerto del nostro eroe Vasco, siamo carichi e pronti per dare il nostro meglio alle prese con alcuni frai suoi più grandi successi”.una band tributo a Vasco Rossi che si caratterizza per l’energia e la capacità effettiva di coinvolgere il pubblico, grazie ad una scaletta di oltre due ore, che trasmette emozioni e sensazioni molto vicine a quelle dei live ufficiali, secondo un rito che si sta rinnovando ormai da qualche anno nel mese di giugno. Una proposta di ottimo livello che coniuga la professionalità e l’esperienza dei suoi musicisti, con la credibilità di un cantante che da molti anni interpreta il rocker più famoso in Italia. La line up è completata da Christian Muccari e Alessandro Bevilacqua alle chitarre, Roberto Tavano al pianoforte e programmazione elettronica, Raffaele Posca alla batteria e Andrea Guastella al basso. Un collettivo di consolidata esperienza e gradimento che vanta numerosi tour in giro per l’Italia e collaborazioni di ulteriore prestigio con Maurizio Solieri, Max Gelsi e Ricky Portera fra molti altri. Ancora residua disponibilità di biglietti presso il botteghino del teatro: per info 0961\741241