Riceviamo e pubblichiamo – ⚖️ Sembrava impossibile provare a restituire dignità a quel popolo in fuga.

Chiedo all’ex Assessore Giovanni Muraca, al Delegato Rocco Albanese e ai responsabili dell’ufficio servizi cimiteriali, se tutto questo è giusto nei confronti dei nostri concittadini.

Chiedo all’Arcidiocesi e alla Caritas unitamente all’Amministrazione comunale, di consegnare alla comunità reggina una degna sepoltura anche per gli ultimi reggini o a chi comunque li in terra è sepolto ….

Giuseppe Triolo