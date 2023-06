A Gallico l’Officina Giunta 3.0 punto di riferimento per il territorio

Officina Giunta 3.0 una tradizione che si tramanda da tre generazioni.

Una impresa familiare iniziata con il nonno nel lontano 1976 e proseguita dal figlio che ha poi trasmesso la sua passione al suo primogenito Antonino.



L’officina specializzata nella riparazione e nell’assistenza dei veicoli, oggi è gestita dal giovane Antonino Giunta che, insieme al fratello Giovanni, porta avanti la rinomata azienda dove è possibile effettuare anche tagliandi di controllo, cambio olio,filtri (filtro aria, olio, gasolio, abitacolo), sostituzione pneumatici, revisioni auto, moto, quadricicli, diagnosi computerizzata, ricarica aria condizionata, macchinario H2 blaster decarbonizzante (nello specifico: ripristina le performance ottimali del motore, per tutti i motori endotermici diesel, benzina, Gpl, metano, ripristino potenza iniziale e migliori prestazioni in accelerazione, minimo più stabile e rumorosità ridotta, risparmio di carburante,riduzione di emissioni nocive, pulizia fap,egr e turbo, pulizia delle parti interne del motore senza smontare).



Una tradizione ormai consolidata che ha da sempre puntato all’attenzione del dettaglio e alla cura del lavoro.

L’officina Giunta 3.0, sita in via Nazionale, 18 Gallico (RC), é da anni un punto di riferimento per i reggini e non solo.

L’impresa familiare si occupa di officina meccanica ma anche, di servizi accessori che rispondono alle variegate esigenze della clientela.



Inoltre, un altro importante aspetto che marca il successo dell’officina Giunta 3.0 è rappresentato dal fatto che il suo giovane titolare Antonino è sempre al passo con le normative specifiche in continua evoluzione.

Per avere maggiori informazioni sui servizi o prenotare un appuntamento è possibile contattare il numero di telefono 0965.372199 o le pagine Facebook officina Giunta 3.0 e Instagram officina_giunta3.0