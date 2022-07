Alla “Torrefazione – Burger & Coffee” gli STRAMpalati Summer Limited Edition

“Gli STRAMpalati li trovi solo da noi” .

I fratelli Luigi e Giuseppe Romeo, da 5 anni, in via Nazionale n.146 a Gallico, offrono un servizio d’eccellenza con la loro “Torrefazione – Burger & Coffee”, un locale curato nei dettagli dove poter degustare burger, caffè, cocktail, aperitivi, tavola calda e tanto altro ancora.



Aperto tutti i giorni, H24, la “Torrefazione – Burger & Coffee” è diventata un punto di ritrovo per le generazioni accolte e “coccolate” da un personale altamente qualificato e, soprattutto, è un luogo dove si mangia bene e i prezzi sono accessibili.



“All’inizio era solo un semplice bar ma grazie alla nostra determinazione, professionalità e devozione nel far felici i clienti, è diventato un posto accogliente dove poter fare colazione, un pranzo o una cena con gli amici o i familiari, festeggiare un evento importante e in tanti ci hanno scelto e continuano a farlo. Questo ci ha permesso di crescere e migliorare sempre di più il servizio e l’offerta – afferma il titolare Romeo -. Nel 2019, abbiamo rinnovato i locali e, attualmente, disponiamo di un dehors esterno con120 posti, un interno climatizzato con 30 posti e una veranda con 50 posti. Alla nostra fidelizzata clientela offriamo prodotti freschi e di alta qualità, un menù vario, genuino e originale che soddisfa le esigenze di grandi e bambini. Chi viene da noi, può scegliere di fare una prima colazione, di degustare un panino, antipasti, primi, secondi, ma anche i nostri apericocktail, pizze, dolci, un espresso estratto con caffè appena tostato (rinomati sono i “Caffè 50 special” con le sfiziose ed uniche varianti) o uno dei panini della Summer Limited Edition per deliziare gli amanti del pesce o della carne”.



“Gli STRAMpalati” sono i sei nuovi panini proposti dal team Romeo: Spadotto, Strapolpo, Strasalmone, Stracrock, Strafritt, Strappalacrime, vere delizie per gli occhi e per il palato.

Per prenotare, ricevere consegne a domicilio o anche per il servizio da asporto (pranzo e cena) è possibile contattare il numero di telefono 3398739665 o inviare un messaggio sui canali social FB e Instagram.

Cliccando sul link è possibile visionare il menù ed ordinare direttamente i vari prodotti. Per le consegne a domicilio, superata la spesa di 20 Euro, il servizio consegna è gratis.

https://delivery2.pienissimo.com/menu