Al ristorante “Ousìa Gerace” la buona cucina del Sud dello Chef Mazzaferro

Immerso tra le bellezze e i profumi di un borgo medievale, incastonato nel centro storico di Gerace dove la poesia, la tradizione, la cultura di un popolo rende ancor più preziose le bontà dello Chef Rocky Mazzaferro, il ristorante “Ousìa Gerace” sito in via Vico V n.4, offre ai suoi affezionati clienti e non solo, piatti di carne e pesce ricercati della nostra cucina, tutto rigorosamente fresco e di altissima qualità.



Per una cena unica e indimenticabile, sia all’aperto che al chiuso, il capocuoco Mazzaferro propone il binomio pizzeria-ristorante di notevole eccellenza.

Nel tempo, Mazzaferro è diventato un punto di riferimento nella ristorazione della Locride ma la strada è ancora lunga e per il noto Chef “il segreto di una cucina vincente è quello di puntare sempre sulla qualità”.



“E’ iniziato tutto quando ero un ragazzino, mi affascinava la cucina, le pietanze, la preparazione di ogni piatto e quando lo scorso Aprile abbiamo deciso di aprire il ristorante-pizzeria, ho puntato sulla materia prima – afferma il titolare -. Oggi, purtroppo, la società ci impone dei paragoni ma non è quello che vogliamo noi di “Ousìa Gerace”, il mio ristorante è in continua evoluzione, sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e innovativo senza dimenticare le tradizioni. Facciamo questo mestiere perché ci piace farlo in un contesto unico che è Gerace e vogliamo invitare gli amici, i turisti, chi ama la buona cucina a venire a trovarci per crescere insieme, migliorare l’offerta culinaria. Abbiamo anche un B&B composto da quattro camere molto ampie, un luogo tutto rinnovato e confortevole. Il nostro punto di forza è l’accoglienza e la materia prima”.



