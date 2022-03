Da Enoteka la Pasqua è sempre unica e dolce

Pasqua è alle porte e per fare un regalo speciale ai nostri parenti o amici, non si può non scegliere le uova di cioccolato e i prodotti gastronomici di “Enoteka”.



Anche quest’anno, il giovane imprenditore reggino Pietro Nucera , titolare del rinomato punto vendita sito in via Agamennone Spanò n.36/38 – vicino piazza Carmine, è pronto a deliziare la sua affezionata clientela con buonissime uova al latte o fondente, semplici o ricoperte di nocciole, al pistacchio, colombe tradizionali, senza canditi ma anche, vini, rum, whiskey, distillati e tantissimi altri prodotti di alta qualità e ceste regalo pasquali composte da una selezione unica di prelibatezze per gli occhi e per il palato.



“I nostri prodotti non sono solo un regalo speciale per una persona cara ma impreziosiscono le tavole di molti italiani e non, che per ogni occasione, scelgono Enoteka – afferma il titolare Nucera -. Le ceste pasquali, personalizzate e varie, perché si può scegliere tra il dolce e il salato o entrambe, sono una alternativa al regalo del classico uovo di cioccolata e sono vere creazioni di eccellenze e prodotti artigianali che rendono perfetta ed indimenticabile la domenica di Resurrezione. Tutto ciò che realizziamo, ogni confezione regalo è elegante, originale e fa fare sempre bella figura. Chi invece, volesse solo fare un aperitivo gourmet presso il locale ma anche take away, può venirci a trovarci da Enoteka 2.0, la nostra “chicca” dove deliziare il palato con una vasta gamma di vini e bollicine associati a proposte culinarie molto ricercate”.



Insomma, eccellenze gastronomiche da gustare comodamente a casa abbinate ad etichette italiane pregiate e vini rigorosamente scelti dal team “EnoteKa”. Il punto vendita è aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20,30 (compresa la domenica). E’ possibile prenotare e acquistare confezioni già pronte o ceste da preparare su ordinazione per soddisfare ogni gusto e, soprattutto, per tutte le tasche. Lo staff di Enoteka garantisce anche consegne a domicilio ed effettua spedizioni in tutto il mondo.

Ulteriori info sul sito https://www.enotekando.it o sulla pagina Facebook@enotekarc o contattando il numero di telefono 3341355513.