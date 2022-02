Per un San Valentino particolare ed indimenticabile, scegli l’alta qualità di Enoteka

Un San Valentino gustoso con le specialità di Enoteka.

Anche quest’anno, per il 14 Febbraio, il giovane imprenditore reggino Pietro Nucera è pronto ad arricchire le tavole dei reggini e non solo, con prodotti gourmet, caviale, salmone, tartufo, vini, amari, champagne, rum, whiskey, cioccolato finissimo e puro, accessori per la degustazione e tanto altro rendendo la festa degli innamorati indimenticabile.



In via Agamennone Spanò n.36/38 (vicino piazza Carmine) non solo è possibile acquistare l’eccellenza della gastronomia e dei distillati ma anche, si può scegliere preziose ed originali idee regalo pensate per i veri gourmet o, semplicemente, trascorrere qualche ora del proprio tempo, degustando un buonissimo aperitivo da “Enoteka 2.0”.



“Tutti i nostri prodotti sono di primissima qualità e rigorosamente selezionati – ci tiene a precisarlo il titolare Nucera -. Ogni anno, cerchiamo di offrire ai clienti un menù di degustazione variegato e fatto con materie di primissima scelta e, ovviamente, il prezzo è in linea con la qualità. Le nostre proposte culinarie sono creative negli abbinamenti degli ingredienti ma senza tradire il gusto tradizionale e tutto è estremamente curato nella presentazione perché anche l’occhio vuole la sua parte. Per la serata più romantica dell’anno, inoltre, non possono mancare i cioccolatini simbolo di dolcezza, amore, passione. Per chi volesse trascorrere un San Valentino a casa e preparare una cena romantica per i propri cari, può tranquillamente prenotare i nostri prodotti che saranno consegnati gratuitamente dai corrieri”.

Qualsiasi cosa si sceglie da “Enoteka” o si degusta da “Enoteka 2.0” è un trionfo del gusto, un’esperienza sensoriale unica tra sapori e colori.

Ma soprattutto, si coglie l’essenza di una terra valorizzata da abili professionisti capaci di portare ogni giorno, sulle tavole, abbinamenti perfetti e dalle combinazioni di sapori della nostra cucina.

Enoteka saprà conquistarvi a ogni boccone, dall’antipasto al dolce.

Ulteriori info sul sito https://www.enotekando.it o sulla pagina Facebook@enotekarc o contattando il numero di telefono 3341355513.