“Enoteka 2.0” dove la qualità è di casa

“ENOTEKA 2.0” coccola sua clientela con prodotti di alta qualità, pesce crudo, salumi, formaggi, tartufi e tanto altro ancora da degustare comodamente all’interno del gazebo o portarli a casa per un pranzo o una cena con amici e parenti.

Il concept store dell’imprenditore Pietro Nucera, sito in via Agamennone Spanò, al numero civico 42 (vicino piazza Carmine), a dieci metri, dal rinomato locale ENOTEKA dove è possibile acquistare vini, champagne, rum, whiskey e distillati da tutto il mondo ma anche, prelibatezze enogastronomiche e vari accessori per la degustazione, è diventato un punto di riferimento per la città che ne apprezza le deliziose specialità prettamente italiane accompagnate dai migliori vini del Paese e non.

“Per accontentare i gusti dei nostri clienti, abbiamo pensato di offrire un servizio completo con consumazione sul posto, da asporto e consegna a domicilio – afferma il titolare Nucera -. Tutti i prodotti da noi selezionati, si contraddistinguono per il sapore delicato e l’alta digeribilità degli ingredienti, l’ambiente è gioviale e poi, il servizio è encomiabile. Il fil rouge è sempre lo stesso: rispetto per la stagionalità, cura nella scelta dei prodotti del territorio, amore per il buon cibo”.



Lo staff di “Enoteka 2.0” con la sua passione, garantisce prodotti di eccellenza ed un’attenzione costante. Inoltre, le proposte gastronomiche si legano principalmente ai sapori locali e il menù proposto è caratterizzato da un’ampia scelta di prodotti di gastronomia fredda o da scaldare a casa.

Insomma, un locale moderno nell’ambiente quanto nella proposta, che punta su un’accurata selezione delle materie prime e su una cucina di impostazione contemporanea aperta anche ai sapori del mare.