A Locri audizioni/casting del “Rumore Bim Festival”

Sarà la città di Locri, nei giorni 29 e 30 Aprile, a fare da apripista alle tappe di

audizioni/casting del “RUMORE BIM FESTIVAL” per la regione Calabria.

Dopo il grande successo per la Prima Edizione del contest dedicato alla indimenticabile

Raffaella Carrà, in seguito al lancio effettuato in conferenza stampa in concomitanza del

Festival a Sanremo, sono partite in tutt’Italia ed in alcune nazioni estere, le

audizioni/casting e i laboratori di formazione della Seconda Edizione.

Una manifestazione che mette al primo posto formazione e confronto: non un semplice

concorso per nuovi talenti, ma un vero e proprio percorso di accompagnamento e

crescita degli artisti attraverso masterclass tenute da professionisti delle varie discipline

del mondo dello spettacolo, della formazione e della cultura, che non si limitano a

“insegnare”, ma interagiscono in modo costruttivo con gli artisti cercando insieme a loro le

soluzioni per migliorare. Tra questi, nella prima edizione, Samuel Peron, Enzo Paolo

Turchi, Giuseppe Anastasi, Federica Abbate, Keope, Michele Monina, Carla

Finelli, Maurizio Martellini a cui si sono aggiunti, per l’anno in corso, Massimo Cotto,

Claudio Insegno, Antonio Tortolano, Raimondo Todaro e altri che si aggiungeranno.

Rumore BIM Festival è una vetrina autentica che permette agli artisti di potersi misurare

sui palchi facendosi notare, aiutare, consigliare e che offre concrete opportunità per

accedere ad altre note realtà dello spettacolo, della televisione e della cultura.

Il Contest è aperto a tutti gli artisti dai 6 anni in su, che desiderano esprimere il loro

talento nelle principali discipline dello spettacolo: canto, ballo, danza e musical, musica e

recitazione.

L’evento è organizzato da Anteros Produzioni, una società che vanta produzioni

discografiche, management e organizzazione di tour nazionali, in collaborazione con

la Fondazione Verdeblu ed il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina, sotto la

direzione artistica di Roberto Vecchi, un autore, regista televisivo e giornalista che da

oltre 25 anni lavora in tv, firmando centinaia di puntate di programmi di varietà,

informazione, cultura, musica e intrattenimento per le reti Rai e Mediaset.



Dopo la partenza a Locri con le discipline

ballo e danza, i casting/ audizioni,

completamente gratuiti, continueranno

nei prossimi mesi nelle varie province

calabresi e daranno la possibilità ai

partecipanti di accedere alle successive

fasi di selezione Nazionali ambendo

all’opportunità di concorrere per la

Finalissima che si terrà presso la

prestigiosa location del Palacongressi di

Bellaria Igea Marina il primo Ottobre.

Le iscrizioni potranno essere effettuate on

line al seguente indirizzo:

www.italianstagetour.it