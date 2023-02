“Start of Season BMW Motorrad” da Calabria Motori. Sabato e domenica vieni a provare i nuovi modelli

“Calabria Motori” concessionaria ufficiale BMW e Mini Calabria Motori, allocata in via Ginestre Z.I. Campo Calabro – Villa San Giovanni, a Reggio Calabria, offre ai suoi clienti straordinari prodotti a due ruote BMW Motorrad.

Centro ufficiale di vendita e assistenza del rinomato marchio del settore Automotive internazionale, riconosciuto ed apprezzato sul mercato per il trinomio sportività, prestigio ed affidabilità, è sicuramente una realtà importante per il territorio.

BMW è una delle aziende automobilistiche del lusso più autorevoli a livello mondiale che vanta un percorso costellato di successi sportivi ma, soprattutto, è da sempre simbolo di eleganza, innovazione ed eccellenza.

E per festeggiare il 100esimo anniversario, BMW Motorrad implementa la sua offerta automobilistica e motociclistica con mezzi che sanno rispondere alle nuove sfide del mercato globale, mezzi esposti e che potranno visionare i clienti durante l’Open Day organizzato sabato e domenica presso la concessionaria “Calabria Motori”.

In occasione della “Start of Season BMW Motorrad” del 25 e 26 febbraio, saranno presenti anche i nuovi modelli R1250R, R1250RS e S1000RR.

Professionalità, competenza ed esperienza nel mondo auto, sono il segno tangibile dell’ottimo lavoro svolto e portato avanti da “Calabria Motori” che risponde alla continua evoluzione del settore Automotive e alla crescita della complessità del prodotto e del Customer Care.

Inoltre, “Calabria Motori” da sempre, allinea il valore del brand BMW con la percezione del cliente garantendo un Customer Service al passo coi tempi e sempre più sartoriale. Una concessionaria del futuro, un’azienda orientata alla tecnologia, allo sviluppo di nuovi prodotti ma anche, un perfetto laboratorio che BMW ha voluto all’estremo lembo d’Italia affidandosi ad un solido gruppo imprenditoriale, il gruppo Ionà.

BMW Motorrad rimane al primo posto nel segmento globale di moto e scooter premium e il risultato record nel 2022 dimostra chiaramente, la popolarità e l’apprezzamento da parte dei clienti, per quell’estetica ricercata caratterizzata da dettagli e rivestimenti realizzati con materiali di ottima fattura.

La precisa intenzione di appagare chi siede al posto di guida, senza rinunciare alla tecnologia e a uno stile moderno che garantisce comodità e sicurezza in strada, è l’obiettivo principale della rinomata azienda.

Insomma, nei mezzi prodotti da BMW Motorrad nulla è stato lasciato al caso.