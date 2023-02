Eccitanti avventure tra America e Caraibi: alla scoperta di culture e paesaggi mozzafiato

Ognuno sogna l’America per qualche motivo: per un film che è rimasto nel cuore, per le usanze di questa nazione, per la sua tecnologia o per i suoi personaggi che restano scolpiti nella storia. Una destinazione ricca di miti e contraddizioni, leggende e contrasti, che vi stupirà e incanterà ad ogni tappa. Da dove cominciare? C’è solo l’imbarazzo della scelta. Dalla natura più rigogliosa dei suoi parchi nazionali, ricchi di gole scavate dal tempo e foreste sconfinate, alle grandi metropoli dai grattacieli imponenti. Deserti e canyon, sì, ma anche le sfavillanti luci dei casinò e la vita da sogno delle stelle del cinema. Gli Stati Uniti sono rock e pop, genio e sregolatezza, amore e passione, viaggi all’insegna dell’adrenalina e del divertimento. C’è chi decide di viaggiare on the road, percorrendo le grandi strade che hanno reso leggendario questo paese, e chi invece vuole visitare le sue città più famose alla ricerca delle tracce lasciate dai grandi artisti. Musicisti di ogni genere, attori e attrici di chiara fama, cantanti arrivati da ogni parte del mondo e personalità indimenticabili, hanno contribuito a rendere questo paese il piccolo capolavoro che è oggi.



Gli Stati Uniti d’America hanno pochi secoli di storia, ma hanno già segnato profondamente la cultura e lo spirito dell’età contemporanea. La natura è un elemento fondante della loro identità. Durante un tour degli Stati Uniti non si può prescindere dal visitare Monument Valley, Rocky Mountains, Yosemite, Mammoth Lakes il Monte Rushmore e le cascate del Niagara,il Parco nazionale di Yellowstone e il Grand Canyon prima di ritenere di avere un’idea precisa del paese. Non solo natura, però: con un viaggio negli Stati Uniti potrete vedere città incredibili come New York, Los Angeles, Miami, Las Vegas. Per iniziare a scoprirle, perché non attraversare il surreale ponte di Brooklyn ammirando lo skyline. Proseguendo poi con una passeggiata o un momento di relax a Central Park. Nuova attrattiva, The Edge, è un grattacielo situato nel quartiere di Hudson Yards a Manhattan che ospita una piattaforma panoramica all’aperto chiamata “Sky Deck” situata al 100º piano, dove i visitatori possono godere di viste mozzafiato sulla città. Un viaggio organizzato a New York non è una vacanza come tutte le altre, perché qui non ci si sente turista e non ci si sente straniero è un’esperienza unica nella vita, e diventerà senza dubbio il posto sul quale misurare tutto il resto del mondo.





Un’altra gemma Las Vegas, è luci al neon, colori brillanti che illuminano la notte, fasti e bellezze di un luogo che sembra non dormire mai. Ubicata nel deserto è conosciuta in tutto il mondo, ha la fama di essere una di quelle città in cui tutto può accadere. Ricca di enormi palazzi, eleganti teatri, casinò alla moda e maestose fontane che offrono spettacoli pirotecnici e parchi divertimento, Las Vegas oltre allo sfarzo e la sua atmosfera elettrica, c’è uno spettacolare paesaggio di gole, rocce rosse, montagne e paesaggi desertici che aspettano solo di essere visitati e ammirati. Infatti basta uscire di poco dal suo centro per trovarsi di fronte ad una delle attrazioni naturali più importanti del Nevada: il magnifico Grand Canyon, uno dei luoghi più belli al mondo, senza contare il Bryce Canyon o l’imponente e magnifica Monument Valley.



Da non perdere la pluri stellata Los Angeles, è una città enorme, madre dei quartieri ormai leggendari come Hollywood e Beverly Hills, Venice e Bel Air, fra mare, montagna e deserti.

La fabbrica dei sogni, dove è stato forgiato il mito americano, coincide con uno dei distretti di Los Angeles. Qui vengono scritti, recitati e girati i più importanti film del mondo, dai colossal alle serie televisive che appassionano milioni di persone, Hollywood dove si consegnano gli Oscar e dove si trova la Walk of Fame, il celebre marciapiede fra l’Hollywood Boulevard e Vine Street dove si trovano le stelle con i nomi delle star passate e recenti.



Miami è uno dei luoghi di vacanza più famosi degli Stati Uniti: non è solo il punto di partenza per tante avventure “on the road” nel cuore della Florida, ma anche città con quartieri dal design unico e affascinante come il distretto dell’Art Déco e zone ricche di musica e vita come quella di Little Havana Miami può essere considerata un’esperienza unica!



Miami vanta, inoltre, una natura spettacolare come il Parco Nazionale delle Everglades, dove si possono ammirare fasti imponenti di una vera e propria foresta tropicale e nell’arcipelago delle Florida Keys dal paesaggio mozzafiato.





Tra la calda e avvolgente bellezza dei Caraibi e gli skyline di Los Angeles e Las Vegas, dove la vita pulsa e scorre veloce. Dal romanticismo della baia di San Francisco con il Golden Gate avvolto nella nebbia, alla maestosità delle

vorticose altezze del Grand Canyon e finendo tra le luci di Time Square a New York . Stati Uniti e Caraibi, sono il perfetto viaggio tra caldo relax e grandi metropoli in cui immergersi. Per stupirsi, per ricordare. Un viaggio ai Caraibi è la vacanza perfetta per gli amanti del mare e delle belle spiagge che vogliono vivere il proprio amore in un paesaggio degno di un quadro. Fra le tante isole che impreziosiscono il Mar dei Caraibi Cuba è forse una delle più note e sicuramente una delle più amate di tutti i tempi. Un’isola rivoluzionaria, seducente e coraggiosa, accogliente e musicale, ricca di meraviglia e spettacolo. Cuba vibra dei mille colori della vita e una passeggiata a L’Avana vi riempirà di ricordi da vivere e rivivere insieme. La bella Varadero vi permetterà di riposare all’ombra di alte palme, sorseggiando un cocktail mentre ammirate un mare sorprendentemente azzurro. Ai Caraibi potrete vivere anche i mari smeraldini della Giamaica famosi tra gli amanti dello snorkeling e delle immersioni, grazie ai colori variopinti dei suoi fondali. A Kingston, la capitale del paese, potrete fare tante passeggiate e vivere una frizzante movida notturna. Le incantevoli spiagge di Aruba vi lasceranno a bocca aperta con il loro fascino esotico. Durante il vostro viaggio avrete davvero l’imbarazzo della scelta, ma non temete: ogni luogo vi sorprenderà. Se state cercando un’avventura indimenticabile, andate a visitare gli Stati Uniti!

L’agenzia viaggi Simonetta vi aspetta con le braccia aperte per farvi scoprire tutte le meraviglie che questo paese ha da offrire. Abbiamo selezionato tantissime soluzioni, per visitare gli stati uniti in libertà, in gruppo, on the road ed infine per chi volesse terminare con un soggiorno mare anche diverse possibiltà per l’estensione mare ai caraibi e non solo. Qualunque sia il vostro sogno di viaggio, grazie all’esperienza e la dedizione di Manuela, Bea e Sonia riuscirete a realizzarlo.

Vi aspettiamo!

Agenzia Viaggi Simonetta

Corso Garibaldi, 521-525

0965 21292 – 0965 331444

info@simonettaviaggi.it