In tempi di open day tutte le scuole indossano il vestito delle feste, tirano a lucido stanze e corridoi, mettono in mostra il meglio che possano offrire. Il personale si dimostra attento, cortese e disponibile e gli alunni sono tutti carini, ben vestiti, preparati, entusiasti. Ma….è sempre cosi? Anche nei giorni senza ospiti? Non sempre.

Perché nel quotidiano a volte qualcosa può sfuggire, qualcuno può essere meno gradevole, più stanco, qualche ruota dell’ingranaggio può avere bisogno di una controllatina ma…è normale, è umano. Ed è di normalità (che non è banalità) e di umanità che i ragazzi di oggi hanno bisogno. Di una scuola che sia professionale ma anche accogliente, di personale qualificato e competente ma anche comprensivo ed empatico, di ambienti attrezzati ma anche sicuri, di una realtà che li faccia sentire a proprio agio. Ed il Piria-Ferraris-Da Empoli è così: una scuola “normale” e “umana” guidata con competenza da una dirigente sensibile e sempre presente. Una scuola attenta all’ individualità ma che non perde di vista la collettività, una scuola seria ma non noiosa, un posto dove studiare è considerato un impegno importante e costante per raggiungere traguardi personali e professionali. La vastissima offerta formativa, in termini di corsi, indirizzi, articolazioni e curvature si può facilmente consultare sul sito ed è stata ampiamente illustrata durante gli incontri dedicati, ma quello che non deve sfuggire è che siamo “umanamente normali” e aspettiamo di accogliere i vostri figli che per noi saranno sempre considerati “unicamente straordinari”.