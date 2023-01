Pubbliredazionale

Nuovo anno, nuove mega offerte targate Assitech!🥳

Alla ricerca di un PC All in One in promo? Il nostro Lenovo ricondizionato ThinkCentre M800z potrà fare al caso vostro:

✠Display 21,5″ FHD 1920*1080

✠Intel I5-6500

✠SSD 128Gb (€ 38,00 per 512GB)

✠8GB di RAM

✠Wifi AC / Webcam con microfono / USB 3.0 / Bluetooth / Casse audio / Licenza Win10

Prezzone: € 259,00 iva inclusa!!!😱💵

Per tutte le informazioni vai sul sito di Assitech