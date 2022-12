Palmi: apre il nuovo reparto parafarmacia nel punto vendita Coop

Salgono a 8 le parafarmacie del Gruppo AZ S.p.A., azienda leader della GDO nel mezzogiorno che opera da oltre 40 anni sul territorio Calabrese, con 39 punti vendita ad insegna Master Coop Alleanza 3.0 distribuiti su tutte le cinque provincie.

La superficie commerciale dell’ipermercato tocca i 2.000 mq e l’angolo parafarmacia ne misura ca. 80, dove è possibile trovare aree dedicate all’integrazione alimentare, alla dermocosmesi e all’ortopedia. L’assortimento comprende oltre 5.000 prodotti, tra le quali farmaci senza obbligo di ricetta, articoli per la cura della persona, con un focus particolare sui prodotti dermocosmetici (make-up, creme rassodanti, anticellulite, idratanti per viso e corpo, prodotti per capelli) grazie alla presenza di marchi quali La Roche Posay, Bionike, Vichy, Euphidra, Bioscalin e Cerave. Il corner presenta anche un vasto assortimento di prodotti dedicati ai clienti celiaci o privi di zuccheri aggiunti e a basso indice glicemico, oltre che dispositivi medici ed integratori utili per l’alimentazione e per il recupero sportivo. Con il nostro modello rispondiamo alle crescenti esigenze di qualità e convenienza.

La fiducia nella nostra promessa di mantenere prezzi competitivi garantendo sempre la massima selezione dei prodotti è risultata una strategia vincente. Ancora una volta il nostro Gruppo ha voluto dare un forte messaggio per aver contribuito ad aumentare posti di lavoro affiancato dal continuo impegno dell’area vendita nel rendere piacevole e personalizzata l’esperienza di acquisto dei propri clienti, aiutandoli a compiere scelte consapevoli e soddisfacenti “. (A.D. Noto Desiderio.)

Il reparto è garantito dall’assistenza e professionalità di 3 farmacisti iscritti all’Albo ed

osserverà i seguenti orari:

lunedì/sabato 9:00/13:30 – 15:00/20:30 | domenica 9:00/13:00 – 16:30/20:30

In occasione dell’apertura, sono previste speciali promozioni dedicate ai clienti Coop

valide dal 10 al 25 dicembre.

Per scoprirle cliccare il seguente link

https://www.coopmaster.it/page/sfoglia-volantino?id=91