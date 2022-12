Da RomeoCoffe&Burger grande successo per il pranzo di Natale. Appuntamento per Capodanno

Da RomeoCoffe&Burger grande successo per il pranzo di Natale; ai fornelli chef Tania che porta avanti la tradizione del “Ristorante di Villa Nunziatina”. Arte familiare che si tramanda in questo caso alla nuora “Tania” che con amore e passione porta avanti la tradizione della cucina tipica reggina, sapore di Calabria, quel sapore della nostra terra che viene anche raccontato a tavola. Tra polpette e maccheroni, la tradizione si racconta e con amore chef Tania riaccende i palati di grandi e piccini. Immancabile appuntamento per il pranzo di Capodanno con la sua cucina tipica reggina.