Capodanno a “Le Saline Resort” , un ricco programma di eventi e opportunità.

Si parte dalla cena con il ricco e prestigioso menu elaborato dal nostro chef, tutto da gustare nei nostri confortevoli ed eleganti locali accompagnato dall’esibizione live della Ray Band fino alle prime ore dell’anno . La grande novità è che , qualora preferissi cenare altrove sarà possibile accedereal resort, a partire dalle 23:30, e aspettare il nuovo anno gustando il raffinato buffet di dolci della tradizione, fino allo scoccare della mezzanotte che sarà accolta da giochi pirotecnici in riva al mare . A seguire , la notte più lunga dell’anno proseguirà con il grande veglione a cura dei dj’s Emil Aiello e Tony Romeo . E non finisce qui . Potrai infatti trascorrere la notte scegliendo una delle nostre camere per completare l’evento a 4 stelle proposto da “le Saline Resort” e quindi salutando il primo giorno del nuovo anno con una ricca colazione e l’impagabile vista sul mare offerta dal nostro resort.

Per prenotazioni e maggiori info: 393 871 1069