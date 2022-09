Reggio Calabria, la Torrefazione Romeo di Gallico cambia look!

Dopo tantissimi anni, lo storico locale famoso per i suoi inimitabili burger, i 50 special ed i cornetti caldi

fino all’alba, cambia logo e diventa Romeo CoffeeBurger.

Ideatori del cambiamento, i creativi di Bisestyle, la nota digital agency di Reggio Calabria, che per rendere ancora più virale il passaggio al nuovo logo, hanno pensato di coinvolgere i clienti stessi del locale, attraverso un contest sui social dal titolo “Diventa il Testimonial di Romeo CoffeeBurger”.

“Insieme a Bisestyle – ci racconta Giuseppe uno dei titolari di Romeo – abbiamo chiesto ai clienti del locale di diventare dei veri e propri Influencer per Romeo CoffeeBurger e per l’occasione abbiamo creato una nuova linea di burger gourmet in limited edition, che si chiamerà appunto Gli Influencer”

Manco a dirlo, il contest ha avuto un grande successo ed ha visto la partecipazione di oltre 50 ragazzi e ragaz- ze, che si sono sfidate a colpi di like sui canali instagram e facebook di Romeo.

“In poche parole – ci spiega Piero Golfo di Bisestyle – volevamo che fossero gli stessi clienti a promuovere il brand, in maniera spontanea e non artefatta, attraverso contenuti che loro stessi produrranno e posteran- no sui loro profili, durante la loro esperienza da Romeo CoffeeBurger.”



Lo scorso lunedì sono stati scelti i 3 vincitori, 2 ragazze e 1 ragazzo, che hanno vinto colazione e cena gratis fino a Natale e che da oggi saranno i volti della nuova campagna pubblicitaria Influencer, che li vedrà prota- gonisti su tutti i canali di Romeo CoffeeBurger.

Parteciperanno dunque a degli shooting realizzati con famosi fotografi ed in prima persona pubblicheranno sui loro canali, stories e post da loro prodotti, per promuovere la nuova linea di burger gourmet in limited edition Gli Influencer, 4 nuovi panini con ingredienti ed abbinamenti mai visti, come “La Casa di Cheddar,” con hamburger 100% italiano, doppio cheddar, bacon e una colata di chees&bacon oppure il “Reggino” con hamburger 100% italiano, provola dolce, polpettine di carne e maionese alla n’duja.

Vi aspettiamo dunque per provarli tutti in via Nazionale, 146 a Gallico e per scoprire tutte le novità della nuova stagione di Romeo CoffeeBurger, che si preannuncia ricca di sorprese e di tantissimi nuovi prodotti: dalla colazione, passando per gli aperitivi e gli hamburger fino ai golosissimi cornetti sfornati ad ogni ora del giorno e della notte.