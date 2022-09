L’azienda Second life apre a Reggio Calabria un mega store dedicato al Vintage e Second hand

L’azienda Second life è stata creata nel 2020 da Pasquale Saccà, imprenditore nel settore automotive, che da sempre aveva un sogno nel cassetto, quello di realizzare uno store di abbigliamento vintage, in Calabria. Apre il 1’ punto vendita a Palmi, nel 2020. il Vintage è un modo intelligente di riciclo degli abiti, alla quale noi diamo una seconda vita, ed evitiamo una parte dell’inquinamento atmosferico poiché il tessile e al secondo posto mondiale per inquinamento. Il Vintage è anche un modo di scoprire la storia e la moda degli anni passati attraverso gli stilisti del tempo.



L’iniziativa a Palmi ha avuto un grande riscontro, per questo motivo ci siamo incoraggiati e abbiamo iniziato questa nuova avventura a Reggio Calabria aprendo un mega store di 250mq dedicato interamente al Vintage e Second hand.

Seguiteci su le pagine Instagram, attraverso le quali potete conoscere tutte le attività promozionali dell’azienda:

@Secondlifepalmi

@Secondlifereggiocalabria

I ❤️ vintage