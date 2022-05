Domenica si conclude la XVIII Stagione Teatrale organizzata dall’Associazione Kalomena

Si concluderà con un grande evento internazionale la XVIII Stagione Teatrale organizzata dall’Associazione Kalomena. Per l’occasione, DOMENICA 15 MAGGIO alle ore 21.00, ospiterà al Teatro Gentile di Cittanova la Compagnia argentina di TANGO ROUGE COMPANY, che si esibirà con lo spettacolo la NOCHES DE BUENOS AIRES, accompagnata dall’Orchestra dal vivo TANGO SPLEEN.

Il pubblico avrà modo di poter assistere alla rappresentazione di un ballo, il tango, che prima di immergersi nei lustrini del palcoscenico ha attraversato la polvere delle strade. Un tango che irrompe nei giochi dei bambini, prima di stravolgere le dinamiche di seduzione degli adulti. Un tango che, pur popolando l’Olimpo delle arti, non abbandona mai l’universo del divertimento. Un tango che esprime passione, drammaticità e benessere.

Questa la sintesi del grande evento di tango argentino Noches De Buenos Aires. Uno spettacolo nel quale si potranno ammirare ballerini campioni mondiali dei più grandi festival di tango che si sono svolti nel mondo.

A fare da sfondo alle esibizioni degli otto ballerini una teatralità delicata, naturale e finalizzata alla costruzione di una narrazione appena accennata: un racconto di crescita del tango, nel tango e per il tango.

La TANGO ROUGE COMPANY è composta dai ballerini YANINA QUINONES e NERI PILIU, GISELLE TACON e NELSON PILIU, MELINA MAURIÑO e LUIS CAPPELLETTI, CELESTE REY e SEBASTIAN NIEVA.

Yanina Valeria Quiñones e Neri Luciano Piliù ballano insieme dal 2006. Si formano professionalmente all’Accademia de Estilos de Tango Argentino (ACETA) con rinomati milongueros e maestri, tra cui: Carlos Perez e Rosa, Pupi Castello, Gloria ed Eduardo Arquimbau, Gerardo Portalea, Toto Faraldo, Milena Plebs.

Partecipano ai Campionati di Tango a Buenos Aires, dove hanno ottenuto il primo posto sia nel Tango Salón sia nel Tango Escenario: Campioni Pre– Mondiali Tango Salón – Escenario nel 2006/2007, Campioni nel Tango Escenario del Festival Baradero nel 2007. Nel campionato Mondiale di Tango Salón, nel 2008 hanno ottenuto il secondo posto.

La TANGO SPLEEN ORCHESTRA ottiene grande successo in rassegne e teatri del territorio italiano tra cui si ricordano La Società dei Concerti di Milano, Valtidone Festival, Festival Latinoamericando di Milano, I Concerti nel Parco Roma, Suoni entro le Mura di Treviso, Sotto le stelle di Galla Placidia a Ravenna (“Tutti pazzi per il Tango…Spleen”) e molti altri. Grazie al carattere e alla versatilità artistica del progetto, Tango Spleen abbraccia collaborazioni significative in altri generi musicali.