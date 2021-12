Da “Zefiro” ricercatezza, tradizione e sapori di casa

Il giovane chef Antonino Gramuglia titolare del ristorante “Zefiro” sito sul viale Filippo Turati a Bagnara Calabra, insieme al Pastry Chef Francesco Gramuglia, si prepara per le festività natalizie e tante sono le iniziative in cantiere.

Con la sua cucina creativa alla quale si uniscono le tecniche nuove che ne esaltano sapori e profumi, lo Chef propone sempre alla sua clientela piatti della tradizione accuratamente rivisitati e impreziositi dalle eccellenze della nostra terra prodotte a Km0 e, soprattutto, stagionali.



“Dopo il grande successo della seconda rassegna del Giornalismo agroalimentare e agroindustriale Pro Sud presso il Museo del Bergamotto a Reggio Calabria, l’evento di apertura si è svolto nel mio ristorante lo scorso 12 Novembre e ha preso parte l’orafo Gerardo Sacco presentando una sua linea di gioielli, sono stato contattato per il Rural Food Festival, il cibo come valore culturale che si svolgerà a Castrovillari dall’8 al 12 dicembre, come giovane Chef calabrese emergente. Durante questa importante kermesse, venerdì, elaborerò una ricetta con i prodotti del Pollino per raccontare il territorio e la mia idea di cucina”.

Antonino è un imprenditore intraprendente e geniale, un vero cultore del cibo, che non solo punta alla valorizzazione e promozione culinaria e culturale della sua terra alla quale è legato tantissimo ma, è la dimostrazione tangibile che anche in Calabria ci sono preziose professionalità che vogliono attraverso il proprio mestiere, far conoscere ciò che eravamo e cosa siamo diventati.



“Ci stiamo avvicinando al Santo Natale e, in questo periodo, sono molte le proposte e le attività che si svolgeranno al ristorante Zefiro – continua lo Chef Gramuglia -. I nostri menù sono caratterizzati da prodotti genuinamente buoni e sapori tipici di questo periodo dell’anno. Da sempre, abbiamo puntato io e mio fratello Francesco, ad una cucina stagionale che esalta il sapore più autentico della materia prima. Se desiderate festeggiare le sante feste con gusto, assaporando piatti che mescolano tradizione e creatività, ricercatezza e sapori di casa, Zefiro è sicuramente il posto giusto”.