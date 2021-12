“Al Clubbino”, il buon bere, il buon mangiare, la musica!

“Al Clubbino” è, ormai da tempo, uno dei principali locali della movida reggina. Al centro della piazza Duomo, “Al Clubbino” è meta ambita da parte di chi vuole trascorrere una piacevole serata in un ambiente informale, sobrio e dai canoni estetici più all’avanguardia.

Dopo la lunga, intensa ed apprezzatissima stagione all’aperto, “Al Clubbino” si respira ora aria di festa: le serate sono allietate da gruppi che propongono i migliori successi del panorama nazionale ed internazionale, attraversando la musica rock, il blues, il jazz, il reggae, alternando con apprezzatissime interpretazioni impegnate dei cantautori italiani.

Sono tante le sorprese che caratterizzeranno le festività natalizie ed il capodanno. Qualche anticipazione? Le animazioni, le serate musicali, che si svolgeranno “Al Clubbino” saranno diffuse, in streaming, in tutto il locale ed anche sulla piazza. Gli spettacoli pertanto, avranno luogo nel palco de “Al Clubbino” e potranno essere seguiti anche nella nuova sala “bistrot musicale” allestita con “finestre illuminate” sui principali interpreti, i miti della musica nazionale ed internazionale: Freddie Mercury, i Beatles, Bob Marlley, Louis Armstrong, Fabrizio De Andrè e Rino Gaetano. Nella piazza si potrà seguire il live, bere in compagnia e … ballare ( nel rispetto delle regole vigenti! ) .

“Al Clubbino” per assicurare ai propri clienti le migliori condizioni, ha dotato la “sala bistrot” di impianto di climatizzazione con ricambio continuo di aria. Sotto i portici, all’aperto ma al riparo da freddo ed intemperie, anche chi non ha il “green pass” potrà cenare, bere e partecipare alla festa in attesa che “vada via la pandemia!”.

In un ambiente informale ed al contempo esclusivo il bistrot ti offre una selezione di quanto di meglio si possa trovare nel settore. Le eccellenze del buon mangiare: sfiziosità, pizze gourmet, piatti della tradizione la cui qualità è garantita dall’uso di materie prime attentamente selezionate. Le eccellenze del buon bere: le migliori birre artigianali, un’attenta selezione dei migliori gin, whisky, rum … cocktail eseguiti con maestria utilizzando solo liquori di pregio.

Per informazioni e prenotazioni: 0965 1651054.

“Al Clubbino”, una esperienza unica!