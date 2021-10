Timo cucina con amore

Il Timo Restaurant nasce il 22 MAGGIO 2017 dal talento e dalla caparbietà dello Chef Pietro Cartellà con al suo fianco l’insostituibile compagna, di vita e di lavoro, Angela.

Il Timo Restaurant è l’espressione della maturità raggiunta (ma ancora in evoluzione) dopo anni di esperienza, per approdare in un ristorante pensato come un luogo sospeso nel tempo, capace di far riaffiorare emozioni e sensazioni dimenticate, di creare l’atmosfera perfetta per dare valore alle relazioni.

La cucina del Timo Restaurant non viene dai libri, le ricette sono il frutto di ricerca ed esperienza; è una “cucina d’istinto”, che attinge con sapienza e fantasia alla tradizione regionale per convertire i migliori prodotti tipici locali in piatti originali, familiari e contemporaneamente sorprendenti, spesso rivisitazioni e anche riproposizioni di piatti appresi osservando attentamente le mani della Nonna Lina, citata dallo Chef varie volte nei racconti dei suoi piatti.

Il Ristorante infatti è “Famiglia” per lo Chef, perché al suo fianco da sempre sono fiduciosi alleati la moglie Angela, i genitori e la sorella.

Il linguaggio della cucina è trasparente e genuino: seguendo la filosofia a km 0, le materie prime sono selezionate con attenzione tra i produttori locali d’eccellenza.

Semplicità, cura e dedizione sono i criteri con cui ogni piatto è preparato dallo Chef. Particolare cura viene prestata alla scelta dei vini con una cantinetta all’interno del locale in cui il cliente può direttamente visionare e scegliere i migliori vini della terra di Calabria e del Sud Italia.

Il Timo Restaurant per questo periodo in particolare stuzzicherà il palato dei suoi ospiti con dei menu’ a dir poco deliziosi ,,,,

🎃 Zucca

🍄 Funghi

🥦Broccoli e verdure di stagione

🌰Castagne

🍇Uva

🍷Vino novello

….. E poi ancora tanto altro per la 𝗦𝗮𝗴𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗦𝗮𝗽𝗼𝗿𝗶 𝗱‘𝗮𝘂𝘁𝘂𝗻𝗻𝗼 dal 30 Ottobre al 2 Novembre PRANZO E CENA!!

Ti aspettiamo al Timo Restaurant!

