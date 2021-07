Sul lungomare apre il lido “Baleno”: ogni giorno divertimento, relax e buon cibo

Apre domenica alle ore 20, sul lungomare Falcomatà, il lido “Baleno” (situato in via marina bassa, sotto l’istituto Magistrale “Gulli”), uno stabilimento molto colorato e raffinato all’interno del quale gli over 30, potranno trascorrere in sicurezza le loro giornate estive. Parola dei gestori che ne hanno curato ogni particolare rispettando tutte le normative anti Covid rigorosamente garantite da un personale qualificato e professionale.

Il lido “Baleno” si trasformerà di notte in un vero e proprio pub a mare con un’offerta gastronomica inedita e adatta alla stagione basata sulla carne, una cucina brasiliana caratterizzata da una piacevole combinazione di sapori, aromi e colori ma anche, una pizzeria con novità internazionali e la possibilità di pranzare o cenare con ottimi antipasti e secondi. Inoltre, sarà possibile degustare un’offerta variegata di granite, 16 diverse granite dalle tradizionali (con frutta fresca e di stagione) a quelle alcoliche che rispecchiano i cocktail internazionali da gustare dall’aperitivo al dopocena.

I bagnanti potranno prendere il sole e godere del confort di uno stabilimento i cui gestori ogni lunedì mattina, faranno i prelievi delle acque di balneazione per garantire massima tutela a chi frequenterà il lido.

“Siamo convinti che l’acqua dello Stretto sia pulita ma per dare ai nostri bagnanti un’estate ancora più sicura, faremo ogni settimana un monitoraggio finalizzato alla protezione della salute umana – affermano i gestori del lido -. Abbiamo già fatto una campionatura la settimana scorsa ed è risultata buona la qualità delle acque di balneazione. Avere acque pulite non è esclusivamente un vantaggio della nostra salute e del nostro benessere, ma anche della salute dell’ambiente. All’interno del lido Baleno, i clienti potranno divertirsi tutta la giornata: la mattina, i bagnanti potranno prendere il sole ed usufruire di ombrelloni, lettoni rotondi, pouf, sedute morbide e una zona relax con divani e la sera tutto questo si trasformerà dopo cena, in un pub sotto le stelle. Musica live, intrattenimento, una buona linea di cocktail e pietanze di ottima qualità saranno i punti di forza dello stabilimento. Abbiamo creato un lido per il piacere di stare insieme e il desiderio di raggiungere, con la fiducia e la collaborazione dei clienti, sempre nuovi traguardi”.

“Baleno” offre la possibilità di fruire di un servizio di svago e di condivisione dove poter trascorrere le proprie vacanze o qualche giornata al mare, con le proprie famiglie ed amici. Un vero e proprio simbolo dell’accoglienza reggina, un luogo perfetto per una vacanza che coniuga divertimento e relax.