Da “Zefiro” la storia della gastronomia e piatti con materie prime di stagione di ottima qualità

Ci sono piatti che rappresentano la storia della nostra gastronomia italiana e nel tempo, grazie alla passione e alla maestria di chef, sono diventati i veri punti di forza dei menù. Il giovane Antonino Gramuglia, titolare e chef del noto ristorante “Zefiro” sito sul Viale Filippo Turati a Bagnara Calabra, ne sa qualcosa e con ogni sua creazione culinaria, stupisce i suoi affezionati clienti.

All’interno del ristorante accogliente e familiare dove spicca un servizio eccellente e piatti raffinati e genuini, lo chef Antonino crea contorni, primi e secondi piatti di carne e pesce tutti rigorosamente conditi con materie prime fresche di stagione di ottima qualità.



Le pietanze cambiano continuamente, secondo la fantasia dello chef, si può scegliere tra le sfiziose polpette di alalunga, buccuni di mare cucinati con un sughetto delizioso e aromatizzato, salmone con olio di agrumi e pepe rosa, tonno marinato con rametti di peperoncino e cipolla di Tropea, filetti di ricciola, la vera “regina del mare” condita alla Mediterranea, cozze gratinate, mazzancolle in cottura, detti anche gamberi imperiali, appetitosi e delicati con un ciuffo di prezzemolo tritato, peperoncino e un pizzico di sale.



Le porzioni sono generose ed abbondanti ma quello che primeggia è la freschezza del pesce, la genuinità dei prodotti sapientemente scelti dallo chef Gramuglia e delle ricette gourmet uniche e raffinate. Per non parlare dei primi piatti e dei secondi, da assaggiare assolutamente i tagliolini di zia Silvana con fonduta di caciocavallo, gambero e una spruzzata di pepe nero.

Il tutto accompagnato da una carta di vini selezionata come il pregiato vino bianco Zibibbo Costaviola prodotto a Granaro.



E per concludere un pranzo o una cena a base di pesce, non devono mancare le specialità dolciarie create dal pastry chef Francesco Gramuglia ideatore della bavarese nocciola, mousse cioccolato fondente e croccante con glassa di cioccolata o la delicatissima cheesecake con spuma di formaggio e gelèe ai frutti di bosco e fragole.



Non sbagliamo a dire che “Zefiro” diventerà un ristorante stellato per la sua cucina sia di terra che di mare ma, soprattutto, per aver coniugato tradizione, innovazione e creatività.

La cucina è cambiata e si evolverà sempre, ciò che non cambierà mai è che noi siamo il riflesso di quello che mangiamo.

Per ulteriori info è possibile contattare il numero di telefono 3498264861 o visitare la pagina Facebook https://it-it.facebook.com/Zefiroristorantebagnara